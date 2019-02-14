РИАМО - 14 фев. В День всех влюбленных станция столичной подземки «Курская» стала площадкой для быстрых свиданий, пассажиры оценили идею и подали около 120 заявок на участие во встрече, сообщила журналистам в четверг заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Она рассказала, как столичная подземка подготовилась ко Дню всех влюбленных, который в этом году выпал на четверг.

«Мы не ожидали такого ажиотажа. На данный момент около 120 человек подали заявки на участие (в быстром свидании – ред.)», - сказала Темникова.

Она добавила, что на станции «Курская» также работает фотобудка, где влюбленные могут сделать совместные снимки.

«Также вчера, 13 февраля, мы запустили сервис по доставке валентинок в московском метро, которым воспользовались более 2 тысяч человек», — отметила Темникова.

Кроме того, сегодня в рамках проекта «Музыка в метро» на станции «Курская» выступит певица НаZима.

«Проект стартовал в 2015 году, при его создании мы ориентировались на международный опыт. Например, в Лондоне также существует такой проект. Мы приглашаем популярных артистов выступить в московском метро. Проект пользуется бешеной популярностью», —заключила Темникова.