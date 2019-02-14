РИАМО - 14 фев. Членство в партии «Единая Россия» накладывает на человека дополнительные требования к публичному поведению, важно соответствовать требованиям в политических дискуссиях, а также в ходе выборов, сообщила секретарь Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Лидия Антонова.

В четверг Антонову переизбрали на должность секретаря Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

«То, что на съезде (партии «Единая Россия» в конце декабря - ред.) были отмечены этические нормы, была введена комиссия по этике, говорит о том, что член партии - это очень ответственно, это больший спрос с человека, это не только дисциплина партии, но и уровень личности, отношение к людям, умение себя вести, всегда помнить, что ты член партии», - сказала Антонова журналистам.

Она отметила, что важно соответствовать требованиям в политических дискуссиях, а также в ходе выборов.