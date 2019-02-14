РИАМО - 14 фев. Лидию Антонову переизбрали в четверг на должность секретаря Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия», также был переизбран региональный политический совет партии, передает корреспондент РИАМО.

В четверг в доме правительства Московской области прошла конференция Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

«Выдано 268 бюллетеней, признан недействительным один бюллетень. По результатам подсчета - Антонова Лидия Николаевна - 252 голоса, Липатов Юрий Александрович – 15», - сказал председатель счетной комиссии Андрей Булгаков.

Как отметила Антонова, должность секретаря областного отделения партии является очень ответственной.

«Спасибо большое всем за данное решение», - заключила Антонова.

Также был переизбран региональный политический совет областного отделения партии.