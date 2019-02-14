РИАМО - 14 фев. Пассажиры метро с 18 февраля смогут приобрести в кассах столичной подземки тематические карты «Тройка», посвященные празднованию 100-летия Финансового университета при правительстве Российской Федерации, сообщается на сайте вуза.

Всего в продажу поступят 50 тысяч тематических карт.

«На лицевой стороне карты «Тройка» будет схематично изображен главный учебный корпус университета и нанесен его логотип, а сама тематическая карта будет выполнена в ярко-бирюзовом корпоративном цвете вуза», — говорится в сообщении.

Тематическая «Тройка» впервые выпускается к юбилею учебного заведения. Приобрести карту «Тройка», посвященную 100-летию Финансового университета, можно будет во всех кассах столичной подземки.

Транспортная карта «Тройка» была введена для проезда на любом столичном общественном транспорте в 2013 году.