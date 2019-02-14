РИАМО - 14 фев. На западе столицы произошел конфликт между двумя людьми, в ходе которого один из них начал угрожать пистолетом, а после повредил автомобиль оппонента, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«13 февраля произошел конфликт между двумя гражданами, в ходе которого один угрожал предметом, похожим на пистолет, нанес механические повреждения автомашине и скрылся», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данный конфликт произошел на западе Москвы. По нему проводится проверка.