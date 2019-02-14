РИАМО – 14 фев. Задержанный за драку футболист «Краснодара» Павел Мамаев принял участие в историческом матче в столичном СИЗО «Бутырка», спортсмен успел поиграть за «оранжевую» и «зеленую» команды, сообщает Газета.ru.

«Матч завершился! Команды «оранжевых», за которую Мамаев выступал в первом тайме, одержала победу над «зелеными» со счетом 8:7. Настоящую голевую феерию устроили сегодня соперники с неброскими названиями команда А и команда Б», – говорится в сообщении.

Хавбек «Краснодара» в матче сыграл по тайму за каждую из команд. Мамаев забил меньше мячей за победившую команду, чем за проигравшую. В составе «оранжевых» он отличился три раза, а за «зеленых» оформил покер (четыре гола). Всего на счету футболиста семь мячей.

Разговоры о матче ходили достаточно еще с осени. Предполагалось, что футбольная встреча в СИЗО состоится под Новый год, однако тогда не были решены все вопросы по организации такого необычного мероприятия.

Тогда же рассматривалась возможность участия в матче нападающего «Зенита» Александра Кокорина, но его адвокат Татьяна Стукалова называла игру «издевательской» и добавила, что по контракту с «Зенитом» спортсмен не имеет права выходить на поле при «несертифицированных условиях». Также Кокорин страдает от последствий серьезной травмы колена, которые, по его словам, усугубились в СИЗО, поскольку он не имеет возможности проходить реабилитацию.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием. Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Ранее Тверской суд продлил арест всем четверым фигурантам до 8 апреля. Адвокаты подали апелляцию. Судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб пройдет 25 февраля в Московском городском суде.