РИАМО - 14 фев. Мужчину, который выкладывал в Сеть материалы, оправдывающие терроризм, приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселения, приговор вступил в законную силу, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Силовым ведомством совместно со Следственным комитетом Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, публично оправдывавшего террористическую деятельность с использованием интернета.

«Установлено, что в 2016 году Ражабов Т.И., находясь на территории Мытищ Московской области, разместил в сети интернет видеоматериалы, оправдывающие деятельность запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», а также содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности», - говорится в сообщении.

В ходе проведенного обыска по адресу проживания были изъяты средства связи, посредством которых размещались материалы в интернете.

В январе решением Московского окружного военного суда Ражабов приговорен к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.