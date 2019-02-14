РИАМО - 14 фев. Переход на долгосрочное тарифообразование в электросетевом комплексе на основе эталонных затрат, возможности долгосрочных регуляторных договоров с фиксированной тарифной формулой между регулируемыми организациями и субъектами РФ обсудили в рамках Российского инвестиционного форума, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы.

Заммэра столицы по по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов принял участие в круглом столе с главами субъектов РФ «Развитие электросетевого комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изменений». В ходе заседания, которое вел министр энергетики РФ Александр Новак, был обсужден весь комплекс наиболее актуальных вопросов развития национального электросетевого комплекса.

«Новый дополнительный инструмент «длинных» регуляторных соглашений чрезвычайно важен как для Москвы как субъекта РФ, так и для федерального электросетевого комплекса в целом. Его введение должно кратно повысить прозрачность и эффективность тарифного регулирования, стимулировать сетевые компании к сокращению издержек, которые сейчас оплачивает потребитель», — сказал Ефимов по итогам дискуссии.

Он добавил, что новый подход к регулированию должен обеспечить предсказуемость уровня тарифов на услуги по передаче тепловой и электрической энергии в долгосрочной перспективе.

«Кроме того, регуляторные договоры – это и более жесткий контроль, и повышенная ответственность регулируемых сетевых организаций, а значит – и более экономичные тарифы для потребителей, в том числе в столице», — уточнил Ефимов.

Он также подчеркнул, что необходимо вернуться к обсуждению методики эталонного регулирования сбытов в энергетике. Действующий порядок расчета приводит к необоснованному росту выручки сбытовых организаций, вымывая инвестиционные средства, необходимые на цифровизацию электросетевого хозяйства и повышение надежности электроснабжения.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.