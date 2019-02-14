РИАМО - 14 фев. За первые две недели февраля эвакуаторы АМПП переместили со столичных дорог 46 застрявших в снегу и разбитых в ДТП автомобилей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«За первую половину февраля эвакуаторы ГКУ «АМПП» переместили в безопасные места 46 поврежденных или застрявших в снегу автомобилей. Восемь из них – грузовые, для их перемещения использовались специальные большегрузные эвакуаторы для негабаритного транспорта», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что чаще всего помощь эвакуаторов требовалась на МКАД, Калужском и Каширском шоссе, а также на Кутузовском проспекте.

«Эвакуаторы «Московского паркинга» регулярно оказывают содействие экстренным службам города при устранении последствий ДТП и других происшествий на дорогах. Это помогает обеспечить бесперебойное движение на улицах города и избежать возникновения заторов. Чтобы иметь возможность быстро прибыть на место происшествия и помочь переместить поврежденные автомобили, сотрудники службы эвакуации АМПП осуществляют круглосуточное дежурство на улицах города. Перевозка поврежденных автомобилей в безопасные места происходит абсолютно бесплатно», - отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что получить любую информацию, касающуюся столичного парковочного пространства, можно в контакт-центре «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54, 3210 (с мобильного).