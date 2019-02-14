РИАМО - 14 фев. Мосгорсуд продлил арест до 18 мая Магомеду Исмаилову и Эльдару Хамидову, которые являются фигурантам дела о стрельбе в комплексе «Москва-Сити», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд продлил арест Эльдару Хамидову и Магомеду Исмаилову. Они будут находиться под стражей до 18 мая», - сказал собеседник агентства.

Вооруженный конфликт в «Москва-Сити» случился в ноябре 2017 года во время празднования юбилея авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова. Тогда в результате перестрелки между охранниками, которая началась на улице и затем переместилась в ресторан, один человек был убит, еще пятеро получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц», «Хулиганство», «Незаконный оборот оружия».

Перестрелка в «Москва‑Сити» произошла на банкете, где выступали звезды эстрады>>