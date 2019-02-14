РИАМО - 14 фев. Квартира загорелась в многоэтажном жилом доме на Чертановской улице в Южном округе Москвы, прибывшие пожарные спасли шесть человек, включая двоих детей, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Сообщение о пожаре на улице Чертановская, дом 52, корпус 1 поступило в 14:54 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях МЧС Москвы. Горела одна из квартир на втором этаже 14-этажного жилого дома.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с третьего этажа по лестнице спасены шесть человек: четверо взрослых и двое детей», – говорится в сообщении.

Площадь пожара в настоящий момент выясняется. Дальнейшая информация уточняется.