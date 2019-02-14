РИАМО - 14 фев. Правительство столицы и компания «Росатом» построят на Варшавском шоссе индустриальный парк «Нижние котлы», будет создано дополнительно более 500 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор АО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» («НИИТФА») Сергей Ковалев и генеральный директор АО «Управляющая компания индустриального парка «Нижние котлы» Виталий Чепяков подписали специальный инвестиционный контракт по созданию индустриального парка «Нижние котлы», – говорится в сообщении.

Индустриальный парк будет создан на базе АО «НИИТФА» по адресу: Варшавское шоссе, дом 46. Соответствующий статус был присвоен предприятию в декабре 2018 года.

Площадь занимаемого предприятием земельного участка составляет 8,3 гектара. Площадь помещений – 80,9 тысячи квадратных метров, в том числе лабораторный (52 тысячи квадратных метров) и производственный (22 тысячи квадратных метров) корпуса.

На площадке индустриального парка будет развернуто инновационное производство. Планируемая специализация – ядерная медицина, радиационные технологии, деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации.

Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет около 2,1 миллиарда рублей. В результате будет создано дополнительно более 500 рабочих мест.

АО«НИИТФА» – предприятие государственной корпорации «Росатом». Продукция АО «НИИТФА» поставляется во все страны, эксплуатирующие АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР), которые были построены по советским и российским проектам (Россия, страны СНГ, Индия, Китай, страны Восточной Европы). Радиационные установки, разработанные в институте, функционируют в Перу, Бангладеш и Вьетнаме.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.