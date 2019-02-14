РИАМО - 14 фев. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи мэр Москвы Сергей Собянин и председатель совета директоров АО «Р-Фарм» Алексей Репик подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленности, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Осенью 2018 года по результатам открытого конкурса между правительством Москвы и компанией «Р-Опра» (входит в группу «Р-Фарм») был заключен офсетный контракт на организацию производства и долгосрочные поставки для нужд города лекарственных препаратов.

«Контракт заключен на 10 лет, из которых 3-4 года отводится на создание производства. Всего инвестор планирует открыть 12 производственных линий, инвестировав в этот проект 5,8 миллиарда рублей. Производство планируется создать на площадке «Алабушево» ОЭЗ «Технополис «Москва» в Зеленограде», – говорится в сообщении.

Гарантированные поставки лекарств будут осуществляться в течение семи лет. В общей сложности запланирована поставка 31 препарата для лечения и профилактики онкологических, кардиологических, эндокринных и других заболеваний (более 50% сегодня не производится на территории России). Как минимум для трех препаратов будет обеспечен полный цикл производства, включая выпуск биологической субстанции.

Соглашение, подписанное на форуме, дополняет положения ранее заключенного контракта – в частности, регулирует вопросы обмена информацией и привлечения новых инвесторов.

Российская инновационная компания АО «Р-Фарм» была основана в 2001 году и занимается производством лекарственных препаратов, включая онкологические, гематологические, кардиологические и ряд других.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.