РИАМО - 14 фев. В четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи мэр столицы Сергей Собянин и генеральный директор ЗАО «Рено Россия» Андрей Панков подписали соглашение о сотрудничестве между правительством города и компанией в целях поддержки проекта создания и развития центра информационных разработок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Церемония подписания соглашения прошла в присутствии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева.

«Основной задачей центра станет разработка интеллектуальных систем нового поколения, объединяющих транспортную инфраструктуру и городские сервисы. ЗАО «Рено Россия» планирует инвестировать в проект создания центра информационных разработок в Москве не менее 350 миллионов рублей. Соглашение рассчитано на 5 лет», — говорится в сообщении.

Современная история группы Renault в России началась в 1998 году, когда было создано ОАО «Автофрамос» (в настоящее время – ЗАО «Рено Россия») – совместное предприятие группы Renault и Москвы.

Сейчас столичный завод Renault имеет самый высокий уровень локализации производства среди иностранных автопроизводителей, работающих на территории России (свыше 60%). На заводе работают около 5 тысяч человек.

«В 2013 году между правительством Москвы и ЗАО «Рено Россия» было заключено соглашение о поддержке автомобильного производства на территории Москвы в промышленной зоне «Южный порт» района Печатники. В соответствии с соглашением город предоставляет ЗАО «Рено Россия» следующие преференции: льготы по налогу на прибыль (13,5%, с 2016 года – 12,5%); отмена налога на имущество, используемого в целях производства автомобилей; льготная арендная плата за занимаемые земельные участки в размере 0,1% от кадастровой стоимости», — добавляется в сообщении.

В 2013-2018 годах на московском заводе произвели более 755 тысяч автомобилей таких марок, как Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano. Ежегодно около 10% автомобилей, произведенных на московском заводе Renault, уходит на экспорт. Основными покупателями продукции являются страны ближнего зарубежья, расширяется география и увеличивается объем экспорта в страны Персидского залива (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн).

В 2013-2017 годах объем инвестиций в столичный завод составил 14,3 миллиарда рублей.

В феврале 2018-го основные положения соглашения о сотрудничестве между столичными властями и компаний продлили на трехлетний срок. Завод планирует в ближайшие годы запустить производство двух новых моделей автомобилей (в 2018 году презентовали Renault Arkana, серийное производство которой стартует в 2019 году).

Кроме того, завод планирует модернизировать мощности производства, расширить экспорт и реализовать проект по созданию и использованию самоуправляемых транспортных средств для инновационного автоматизированного производства (AGV).