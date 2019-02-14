РИАМО - 14 фев. После очередной оттепели в выходные в Подмосковье и Москве в начале новой недели ночью температура опустится до 12 градусов мороза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В конце этой и начале следующей недели в Московском регионе будет наблюдаться частая смена характера погоды. Температура в целом останется выше нормы, а переходы после оттепели к отрицательным значениям температуры будут создавать условия для гололедицы. Кроме того, в регионе будет ветрено.

«В понедельник, 18 февраля, пройдет небольшой снег, в течение суток минус 5-0 градусов. Во вторник, 19 февраля, осадков не ожидается, ночью похолодает до минус 12-7 градусов, днем наиболее вероятно минус 5-0», — говорится в сообщении.

До этого 15 февраля ожидается небольшой снег ночью местами, ветер усилится до 7-12 метров в секунду. В Москве будет минус 6-4 градусов, в Подмосковье – минус 8-3. Днем пройдут небольшие осадки, местами порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 0 – плюс 2 градусов в столице и минус 2 – плюс 3 в Подмосковье. Где-то порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Ветреная погода сохранится в Московском регионе и 16 февраля – порывы достигнут 15 метров в секунду. Местами пройдут небольшие осадки. Ночью в столице минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 1-3, по области в течение суток – минус 2 – плюс 3 градуса.

В ночь на 17 февраля будет без осадков, в Москве минус 2 – 0 градусов, в Подмосковье – минус 4 – плюс 1. Днем пройдут небольшие осадки, в столице температура составит 0 – плюс 2 градуса, в области – минус 2 – плюс 3. Порывы ветра местами достигнут 13-18 метров в секунду.

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