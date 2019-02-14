РИАМО - 14 фев. В микрорайоне Сходня подмосковных Химок восстановили водоснабжение домов во 2-м Чапаевском переулке после аварии на трубопроводе, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы администрации городского округа.

Он уточнил, что воду жителям 2-го Чапаевского переулка отключили 13 февраля около 21:00.

«Отключение водоснабжения в микрорайоне Сходня произошло в связи с утечкой из трубы холодного водоснабжения. На данный момент все работы завершены, установлен хомут, утечка устранена», - сказал собеседник агентства.

По его словам, проведение аварийных работ было осложнено тем, что труба находится под большим слоем асфальтового покрытия. Водоснабжение возобновили в 11:10 в четверг.