РИАМО – 14 фев. По итогам рассмотрения протокола Госжилинспекции Московской области мировой суд оштрафовал управляющую компанию МУП «ЖКХ с.п. Дровнинское» из Можайского городского округа за непредставление информации о техническом состоянии жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Закон Московской области об организации проведения капитального ремонта обязывает управляющие организации ежегодно предоставлять в Госжилинспекцию сведения о техническом состоянии многоквартирных домов по утвержденной форме. Оштрафованная организация в установленный срок этого не сделала.

«Мировой судья, рассмотрев направленные Госжилинспекцией материалы, признал управляющую компанию виновной в совершении административного правонарушения. На нее наложен штраф в размере трех тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, мониторинг состояния многоквартирных домов необходимо проводить с установленной законодательством периодичностью так же, как и предоставлять данные этих обследований в уполномоченные органы государственной власти. Без таких сведений невозможно корректное формирование и актуализация программ капитального ремонта, переселения аварийного жилья.

«Кроме того, эти данные аккумулируются в федеральной системе ГИС ЖКХ и на областном портале «Дома Подмосковья». Там жители могут получить полную информацию о своем доме. То есть, если управляющая организация не отчитывается вовремя о состоянии МКД, она фактически утаивает реальную ситуацию и от государства, и от жителей домов, в которых она работает», – сказал Соков.