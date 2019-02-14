РИАМО - 14 фев. Новый мясоперерабатывающий комбинат появится в Западном округе Москвы, строительство современного комплекса планируют завершить к концу 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи мэр Москвы Сергей Собянин подписал специальный инвестиционный контракт между правительством Москвы и ООО «Производственная компания «Элитгрупп Инвест» по созданию промышленного комплекса «Строительство комплекса по производству продуктов питания из мяса», – говорится в сообщении.

В декабре 2017 года компании предоставили земельный участок в Западном административном округе Москвы площадью 3,171 гектара. В декабре 2018 года проекту присвоили статус инвестиционного приоритетного проекта.

Срок действия контракта составляет 10 лет. Строительство производственных мощностей планируют завершить до конца 2022 года. Правительство Москвы предоставит проекту льготы на весь срок действия контракта.

Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет 1,2 миллиарда рублей. На производстве будет создано более 450 рабочих мест.

Площадь комплекса составит 28 тысяч квадратных метров. Помимо производственных площадей в его составе предусмотрены склады, офисные помещения, объекты торговли и общественного питания и автостоянка.

Предприятие будет специализироваться на выпуске мясных полуфабрикатов, включая: натуральные полуфабрикаты, крупнокусковые полуфабрикаты, порционные полуфабрикаты, мелкокусковые полуфабрикаты, полуфабрикаты в тесте, рубленые полуфабрикаты, мясной фарш.

Холдинг «Элитгрупп» был создан в 1998 году и в настоящее время является одним из крупных предприятий оптовой торговли продуктами питания. В 2015 году компания приняла решение о создании собственного производства, для чего была зарегистрирована специальная компания ООО «ПК «Элитгрупп Инвест».

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.