РИАМО – 14 фев. Управляющие организации ООО «ПИК-Комфорт» и МУП «Управление заказчика» по предписанию Госжилинспекции Подмосковья восстановили теплоизоляцию трубопроводов в жилых домах №10 по улице Булычева в подмосковной Лобне и №27 по улице Веры Волошиной в городском округе Мытищи, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы в ходе внеплановых проверок зафиксировали, что в вышеуказанных домах имелись нарушения теплоизоляции на инженерных коммуникациях. Кроме того, в городском округе Мытищи выявили отсутствие плотного притвора входных дверей и захламление мест общего пользования в подъездах.

«Управляющие компании получили предписания об устранении нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. В адрес ответственного должностного лица ООО «ПИК-Комфорт» возбуждено административное производство по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», – говорится в сообщении.

На начальника РЭУ №3 МУП «Управление заказчика» заведено дело по статье «Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений».

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, несмотря на то, что по итогам контрольной проверки жилищные инспекторы зафиксировали исполнение предписаний в полном объеме и в установленные сроки, за допущенные нарушения сотруднику ООО «ПИК-Комфорт» пришлось выплатить штраф из своего кармана в размере 50 тысяч рублей.

«Представитель МУП «Управление заказчика» оплатил штраф на сумму 5 тысяч рублей. Подобных затрат можно было бы легко избежать, если бы организации не нарушали требования, предусмотренные жилищным законодательством», – заключил Соков.