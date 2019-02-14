В этот уикенд жители Московского региона смогут увидеть выставку нового календаря Pirelli 2019, посетить основную экспозицию XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии — 2019», увидеть новый фильм от «Квартета И», отметить шестилетие «Гоголь-Центра» и сходить на концерт группы «Чайф». Обозреватель РИАМО выбрала самые интересные события выходных 15 – 17 февраля.

ПЯТНИЦА, 15 февраля

Выставка «Мода и стиль в фотографии – 2019» в «Манеже»

В рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии – 2019» в ЦВЗ «Манеж» с 13 февраля проходят выставки звезд мировой и отечественной фотографии, среди которых Альберт Уотсон, Альберто Гарсия-Аликс, Андре Кертеш, Стэнли Грин, Алекс Прейгер, Аньес Варда, Жан-Батист Уин, Франк Орват, Витольд Красовский, Валери Белен, Михаил Грачев, Игорь Верещагин, Юрий Рост, Борис Регистер, Дмитрий Лукьянов, Игорь Самолет и другие. Одна из центральных экспозиций – выставка фотопортретов Юрия Роста «Люди» к 80-летию со дня рождения автора. В разное время его героями становились Сергей Параджанов, Фаина Раневская, Булат Окуджава, Галина Уланова, Владимир Спиваков, Белла Ахмадулина, Андрей Сахаров и другие.

Ретроспективная выставка к 90-летию Аньес Варды расскажет об Америке 1968 года, экспозиция Андре Кертеша познакомит московских зрителей с классикой венгерского фотографа. Выставка Жан-Батиста Уина – это гимн женской красоте и женственности в ее классическом и современном понимании. Всего программа биеннале «Мода и стиль в фотографии 2019» включает около 40 выставок, которые откроются в Мультимедиа Арт Музее, ЦВЗ Манеж и на других площадках.

Где: Москва, ЦВЗ «Манеж»

Цена: от 100 до 400 рублей

Как снять стресс в Москве: разнести офис и провести ночь с котами>>

Выставка «Календарь Pirelli 2019»

Выставка календаря Pirelli 46-го выпуска, автором которого стал один из самых знаменитых современных фотографов Альберт Уотсон, с 14 февраля проходит в Мультимедиа Арт Музее в рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии 2019». В экспозиции «Сила мечты» – 40 цветных и черно-белых фотографий, на которых запечатлены супермодель Джиджи Хадид, американский дизайнер Александр Вэнг, звезды Американского театра балета Мисти Коуплэнд и Кельвин Ройал III, модель и актриса Летиция Каста и знаменитый танцовщик Сергей Полунин, а также молодая многообещающая актриса Джулия Гарнер и шведская модель Астрид Эйка. В своих работах Альберт Уотсон стремился добиться сходства со «стоп-кадрами» из фильмов.

Где: Москва, Мультимедиа Арт Музей

Цена: от 250 до 500 рублей

Выставка «Игорь Верещагин. Необъективная реальность»

Public Talk, посвященный персональной выставке фотографа Игоря Верещагина «Необъективная реальность», 15 февраля пройдет в Мультимедиа Арт музее. Тема встречи: вечная молодость. Выставка Игоря Верещагина проходит в рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019». В его объективе побывали Гарик Сукачев, Пол Маккартни, Ринго Стар, Чак Берри, Роберт Плант, Игги Поп, Энни Лейбовиц, Борис Гребенщиков и другие. Участниками дискуссии станут Игорь Верещагин, продюсер проекта Сергей Смолин, директор МАММ Ольга Свиблова, актер Михаил Ефремов, главный редактор журнала InStyle Юрате Гураускайте, автор проекта «Живые поэты» Андрей Орловский и др. Специально из Лондона прилетит легенда мировой звукозаписывающей индустрии, инженер, рекорд-продюсер знаменитой студии Abbey Road, музыкант, обладатель пяти «Грэмми» Хэйдн Бендалл (Haydn Bendall). Модератором выступит музыкальный журналист и обозреватель газеты «КоммерсантЪ» Борис Барабанов.

Где: Москва, Мультимедиа Арт Музей

Цена: по билету на выставку, от 250 до 500 рублей

«Чайф. Зимняя акустика»

© страница группы в социальной сети "Вконтакте"

Зимний концерт классиков отечественной рок-сцены – группы «Чайф» 15 февраля пройдет в «Крокусе». Акустическая программа под названием «Застольная» – это настоящее застолье с хорошей музыкой в компании добрых друзей. Первый концерт такого формата у «Чайфа» прошел 20 лет назад в Екатеринбурге, с тех пор это стало традицией. Концерт «Зимняя акустика» похож на спектакль, с костюмами и декорациями, где музыканты рассказывают истории многих песен, в том числе и ранних.

Где: Московская область, Красногорск, «Крокус Сити Холл»

Цена: от 1000 до 5000 рублей

СУББОТА, 16 февраля

День рождения «Гоголь-Центра»

© сайт Гоголь-Центра

«Гоголь-центр» 16 февраля отметить свое шестилетие концертом с участием артистов театра. В программе выступят Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Риналь Мухаметов и многие другие. Среди музыкантов – Дмитрий Жук, Дмитрий Высоцкий и другие. Главная тема вечера – «Theater is punk».

Где: Москва, «Гоголь-Центр»

Цена: по запросу

«Дни Британской культуры»

Цикл концертов «Дни Британской культуры», посвященный творчеству английских композиторов, художников и писателей, с 16 февраля по 24 мая пройдут в Англиканской церкви Святого Андрея. Программа рассчитана как на любителей барочной и более поздней классики (Генри Перселл, Густав Холст, Эдвард Элгар), так и на поклонников современной классики – хитов The Beatles, Queen, Deep Purple. В рамках проекта пройдут концерты, посвященные киномузыке – культовым фантастическим эпопеям английских писателей Джоан Роулинг и Джона Толкина – фильмам о Гарри Поттере и «Властелину колец». 16 февраля можно посетить сразу два концерта «Музыкальный мир Фэнтези: Гарри Поттер и Хроники Нарнии» и «British Gala. Готическая мистерия: орган и песочная анимация»

Где: Москва, Англиканская церковь Святого Андрея

Цена: от 1800 до 3000 рублей

Спектакль «Возмутитель»

Спектакль по мотивам произведений М. Е. Салтыкова-Щедрина 16 февраля можно увидеть в Губернском театре. По произведению великого сатирика «В больнице для умалишенных» драматург Владимир Малягин написал пьесу, а режиссер Павел Артемьев поставил спектакль. Эта комедия заставляет зрителя смеяться и сопереживать, потому что 150 лет назад Салтыков-Щедрин смог угадать все, что с нами происходит сегодня.

Где: Москва, Московский Губернский театр

Цена: от 300 до 2800 рублей

Дизайн-маркет «4 сезона»

© официальное сообщество в социальной сети "Вконтакте"

Маркет дизайнеров «4 сезона» 16 и 17 февраля пройдет в Центре дизайна Artplay. Здесь можно будет купить одежду и аксессуары от молодых дизайнеров, подобрать предметы интерьера, винтаж, обувь и украшения. В ярмарке примут участие более 100 мастеров, среди которых бренд детской одежды TRNmini, украшения Праздничная АЗБУКА и PANWOODS, платья с акварельными принтами Natalia Butrim, барочный жемчуг от JUVELARTO и многое другое.

Где: Москва, Центр дизайна Artplay

Цена: бесплатно

«Ежеминутка» — как работает первое кафе с ежами в Москве>>

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 февраля

Премьера фильма «Громкая связь»

Ко Дню всех влюбленных в российский прокат выходит фильм «Громкая связь» Алексея Нужного с «Квартетом И» в главных ролях. Это ремейк итальянских «Идеальных незнакомцев», где в центре внимания оказываются семеро друзей, которые собрались за столом и решили сыграть в игру – читать вслух СМС и принимать звонки по громкой связи. Чтобы зрителям было не так скучно, финал картины решили полностью переписать. Кроме известной четверки, в фильме-ремейке снялись Ирина Горбачева, Мария Миронова, Анастасия Уколова и др.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Что посмотреть в кино в феврале 2019: «Власть», «Ван Гог» и еще 11 фильмов месяца>>