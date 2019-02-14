РИАМО - 14 фев. Законопроект, регламентирующий временный присмотр за детьми в игровых комнатах торговых центров, внесен на рассмотрение в столичный парламент, в документе прописаны требования к аниматорам и игрушкам, сообщил РИАМО в четверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Деятельность игровых комнат, расположенных в основном в крупных торгово-развлекательных центрах, никак не регламентируется. <…> Для того, чтобы обезопасить наших детей, предлагается установить требования к деятельности по временному присмотру за несовершеннолетними. Эти требования полностью отражены в нашем законопроекте», - сказал Шапошников.

Он пояснил, что на данный момент не существует требований к сотрудникам, которые присматривают за детьми в игровых комнатах ТЦ. Поэтому аниматорами могут оказаться ранее судимые лица, в том числе за преступления сексуального характера. При этом работа в игровых комнатах схожа с трудом воспитателя.

«В настоящее время к педагогической работе не допускаются лица, имеющие судимость за преступления против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности, против несовершеннолетних. Аналогичный запрет должен быть установлен и для лиц, осуществляющих присмотр за детьми в игровых комнатах», - отметил Шапошников.

Кроме того, в законопроекте прописано, что воспитатели игровых комнат так же, как и педагогические работники, должны иметь медицинскую книжку. Сами игровые комнаты и игрушки должны полностью соответствовать гигиеническим нормативам и санитарно-эпидемиологическим требованиям.