РИАМО - 14 фев. С 16 февраля в Москве маршруты трамваев №№9 и 50 объединят в один, в частности, последний трамвай до Каланчевской улицы будет отходить от площади Тверская Застава в 0:33, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Трамваи №50 будут курсировать от проезда Энтузиастов до площади Тверская Застава (Белорусский вокзал), делая остановки возле станций метро «Авиамоторная», «Бауманская», «Красносельская», «Комсомольская», «Проспект Мира», а также возле МИИТа, на Лесной улице и около станции метро «Белорусская»», – говорится в сообщении.

Ежедневно первые трамваи будут отправляться от проезда Энтузиастов в 05:30, а от площади Тверская Застава – в 05:31. Работать они будут до 23:32 и 23:48 соответственно. Последний трамвай до Каланчевской улицы будет отходить от площади Тверская Застава в 0:33.