РИАМО – 14 фев. Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который получил по приговору 8 лет колонии за взятку, сообщает ТАСС.

В своем выступлении в суде адвокат Лариса Каштанова попросила снять арест со всего имущества, принадлежащего Улюкаеву, в связи с оплатой им штрафа в размере 130 миллионов рублей. Прокурор полностью поддержал ходатайство адвоката.

«Ходатайство адвокатов о снятии ареста с имущества Улюкаева подлежит удовлетворению», – сказала судья Лариса Семенова.

Сам Улюкаев отказался участвовать в судебном заседании.

Экс-министр был осужден 15 декабря 2017 года на восемь лет колонии строгого режима. В октябре 2016 года он потребовал взятку у главы «Роснефти» Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций «Башнефти», угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действиям компании по иным ее сделкам.

Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы «Роснефти» сумку с 2 миллионами долларов, будучи уверенным, что в ней находятся вино и колбаса.