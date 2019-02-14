РИАМО - 14 фев. Кровля здания Московского авиационного института в столичном районе Сокол очищена от наледи после того, как с нее на прохожих упал снег, собственнику ранее неоднократно выносились предписания о необходимости очистить крышу от снега, сообщил РИАМО представитель пресс-службы префектуры Северного административного округа.

«Со здания Московского авиационного института по адресу: улица Дубосековская, дом 9, находящегося в федеральной собственности, было зафиксировано падение небольшого количества снега на прохожих. Оказание медицинской помощи и госпитализация не потребовались. В настоящее время кровля почищена от наледи и сосулек. Угрозы и опасности для жизни и здоровья не представляет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данное здание расположено на земельном участке, переданном в постоянное пользование федеральному бюджетному образовательному учреждению МАИ. Собственнику неоднократно выносились предписания о необходимости незамедлительно провести работы по приведению в порядок кровли и очистки подведомственных строений от снега и наледи.