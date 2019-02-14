РИАМО – 14 фев. Управляющая компания ООО «ДГХ» посе обращения жительницы устранила нарушения в содержании общедомового имущества многоквартирного дома №1 по улице Гаврилова в подмосковной Коломне, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госжилинспекции Московской области.

По словам жительницы вышеуказанного дома, управляющая компания ненадлежащим образом содержит общедомовое имущество. Сотрудники надзорного ведомства в ходе внеплановой проверки зафиксировали снег и наледь на крыше подъездов №№1 и 2, в самих подъездах отсутствовали решетки на продухах, кроме того, во втором подъезде на тамбурной двери не было закрывающего устройства, способствующего ее плотному притвору.

«Управляющая компания ООО «ДГХ» получила предписание об устранении всех выявленных нарушений в течение 10 дней. В адрес организации был составлен административный протокол о правонарушении, предусмотренном статьей: «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», – говорится в сообщении.

По словам главного государственного жилищного инспектора Московской области Вадима Сокова, контрольная проверка исполнения предписания показала, что сотрудники управляющей компании выполнили необходимые ремонтные работы и привели общедомовое имущество в надлежащее состояние.

«Тем не менее, организации пришлось выплатить административный штраф на сумму 125 тысяч рублей за грубое нарушение жилищного законодательства. Этой участи можно было бы избежать, если бы ООО «ДГХ» своевременно исполняла свои обязательства перед собственниками жилья», – заключил Соков.