РИАМО – 14 фев. В Подмосковье цветов на День святого Валентина хватит на всех, в регионе приобрести роскошные розы или скромные полевые ромашки можно более чем в 1000 магазинах, наибольшим спросом у покупателей в самый романтичный праздник года пользуются тюльпаны и орхидеи, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

На территории региона осуществляют торговую деятельность 374 нестационарных торговых объекта по реализации цветочной продукции 1095 стационарных магазинов.

«Наибольшее количество торговых объектов по реализации цветочной продукции размещены на территории городских округов Красногорск, Химки, Балашиха, Люберцы, Солнечногорск, Подольск, Богородский, Одинцовский, Щелково», – отмечается в сообщении.

В Московской области наибольшим спросом у покупателей в этот день пользуются такие цветы, как розы, тюльпаны, орхидеи, герберы, хризантемы, альстромерии, а также в последнее время возрос спрос на пионовидные розы и ранункулюсы.

«Цена на розы зависит от величины стебля, бутона и производителя. Отечественные розы, выращенные в Московской области, обойдутся в этом году по цене – от 50 рублей за штуку, цены на импортные розы, завезенные из Кении, Колумбии, Эквадора – от 100 до 350 рублей за штуку. Наибольшей популярностью в этот день пользуются красные, розовые и коралловые розы», – перечисляется в материале.

Орхидеи в горшках можно приобрести по цене – от 450 до 1800 рублей за штуку, орхидея в стекле – от 80 рублей за ветку.

«Тюльпаны обойдутся по цене от 55 до 100 рублей за штуку, а герберы – от 70 до 160 рублей за штуку», – добавляется в материале.

По сравнению с прошлым годом цены на цветочную продукцию повысились в пределах инфляции, искусственного завышения стоимости товара сегодня не ожидается.