Знаменитый советский и российский певец и актер Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни. Узнав о его смерти, вспоминают красавца-лейтенанта из фильма «Небесные ласточки» и проникающую в самое сердце арию Мистера Икс в исполнении артиста. Обозреватель РИАМО вспомнила самые яркие партии звезды советской и российской эстрады.

«Всегда быть в маске – судьба моя!»

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области Украины. Дед будущего артиста был первым трубачом Одесского оперного оркестра, поэтому музыкой мальчик увлекался с детства. В 5 лет он услышал по радио арию Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка», чуть позже – и одноименный фильм с Георгом Отсом. Георг Отс стал кумиром юного артиста, а ария Мистера Икс – не только одним из самых любимых концертных номеров на протяжении всей жизни, но и его визитной карточкой.

Ротный запевала

На незаурядный певческий талант Захарова обратили внимание во время службы в армии. Он был ротным запевалой, принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей. Он пел в ВИА «Дружба» в Доме культуры строителей на Байконуре, где в то время жила его семья.

В 1973 году Захаров окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, после чего начал свою карьеру музыканта в Ленинградском мюзик-холле. В 1974 году молодой певец стал лауреатом международных премий «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше. С этого момента Захаров становится одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде.

Внезапное исчезновение на пике популярности

Захаров был удивительно хорош собой - высокий и стройный красавец, с крупными завитками черных волос и белозубой улыбкой. Таким его впервые увидели зрители телепередачи «Артлото». После этого артист все чаще появляется на экранах, а его пластинки выходят одна за другой. И, наконец, в 1976 году на советские экраны выходит музыкальный фильм «Небесные ласточки», в котором Захаров сыграл одну их главных ролей – роль красавца лейтенанта Фернана Шамплатре. Правда, из-за украинского акцента Захарова роль лейтенанта озвучивал актер Олег Басилашвили.

Однако случилось так, что в 1977 году карьера Захарова надолго прервалась – звезда эстрады получил год «химии» за драку. Пять месяцев перед тем он отсидел в «Крестах». После освобождения артист еще несколько лет не появлялся ни на телевидении, ни на эстраде. Когда в 1983 году Сергей Захаров наконец дал свой первый концерт после перерыва, публика встретила его с восторгом. Артист вышел на сцену не где-нибудь, а сразу в ленинградском «Октябрьском».

Возвращение на сцену с новым репертуаром

Захаров до 1985 года работал в Ленинградском мюзик-холле, после чего выступал в филармониях разных городов России. В том же году он стал солистом арт-агентства ленинградского Союза концертных деятелей.

Захаров много гастролировал – с концертами он побывал в 43-х странах.

Он исполнял романсы Чайковского, арии из опер Рубинштейна, Рахманинова, Чайковского, Моцарта, фрагменты из оперетт «Марица», «Принцесса цирка», «Сильва», «Корневильские колокола». Но любимыми в репертуаре Захарова были романсы «Очи черные» и «Отцвели хризантемы», а также песня «Три белых коня».

В 1986 году в Государственном центральном концертном зале «Россия» прошел его первый сольный концерт, а в 1988 году Захаров получил звание Заслуженного артиста РСФСР. В 1996 году - звание народного артиста России.

Неизменный сценический образ артиста Захарова – белый или черный фрак. В 70-х в Польше молодого советского артиста называли «европейчиком», это прозвище было лестным для Захарова.

Поклонники творчества артиста сходятся во мнении, что в умении держать себя на сцене, выразительности и душевности исполнения Захаров был просто неподражаем. О Захарове говорили, что он поет душой.

К зрителю - даже после клинической смерти

Деятельность Захарова была многогранна - он был членом «Фонда помощи заключенным» в Санкт-Петербурге, президентом культурного фонда «Северная звезда», заместителем председателя Союза. концертных деятелей Санкт-Петербурга.

Артист принимал активное участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина в 1996 году. В поддержку президента он дал 60 концертов. Однако после напряженной кампании певец оказался в больнице, где перенес клиническую смерть.

Тем не менее певец и после этого не сдался - продолжил давать концерты. Все они были посвящены деятелям русской культуры, которые в разное время стали любимыми учителями для артиста.

Бархатный баритон Сергея Захарова, его благородную внешность и неизменное желание жить на сцене останутся в памяти всех поклонников творчества артиста.