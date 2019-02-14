РИАМО - 14 фев. На YouTube-канале Walt Disney Animation Studios появился трейлер второй части мультфильма «Холодное сердце», сообщает Газета.ru.

«Действие второй части мультфильма разворачивается не в королевстве Эренделл. В трейлере видно, как Эльза пытается переправиться через океан при помощи своей магической способности создавать лед и снег», – говорится в сообщении.

Кроме того, в трейлере мультфильма появляются ее сестра Анна вместе с возлюбленным Кристоффом и снеговик Олаф.

Мультфильм «Холодное сердце» вышел в прокат в 2013 году. Он рассказывает, как храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы попытаться найти старшую сестру Анны, Эльзу, нечаянно наложившую заклятье на их королевство и тем самым обрекшую на вечную зиму его жителей.