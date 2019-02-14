РИАМО - 14 фев. На юго-востоке Московской области начались подготовительные работы на участках возведения искусственных сооружений на строительстве ЦКАД-4, начался монтаж лаборатории, говорится в сообщении пресс-службы АО «ДСК «Автобан».

При строительстве ЦКАД-4 задействовано 1264 единицы дорожно-строительной техники и более 740 рабочих и специалистов. Общий объем запланированных земляных работ составляет 21,3 миллиона кубических метров, работ по устройству двухслойного основания из шлака 5,1 миллиона квадратных метров или 1,9 миллиона тонн, по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси - 6,9 миллиона квадратных метров или 1,4 миллиона тонн.

«В полном объеме закуплено геодезическое и лабораторное оборудование, начался монтаж лаборатории площадью 450 квадратных метров. Начались подготовительные работы на участках возведения искусственных сооружений: получены полные комплекты рабочей документации и заказаны пробные сваи», - говорится в сообщении.

По состоянию на февраль 2019 года, дорожники сняли почвенно-растительный слой объемом 1,4 миллиона кубических метров и уложили земляное полотно объемом 5,2 миллиона кубических метров. Разработка грунта из выемки составила 730 тысяч кубических метров, устройство дополнительного слоя основания из песка – 295 тысяч кубических метров, основания из шлака на технологических дорогах – 215 тысяч кубических метров.

«Первое подписание справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 запланировано на апрель 2019 года», - уточняется в материале.

Работы выполняют пять строительных управлений группы компаний «Автобан» и субподрядная организация «Нижегород Автодор». К строительству мостов, путепроводов и эстакад привлечены и другие стройфирмы.

«Инвестиционная привлекательность ЦКАД основана на стратегической важности ЦКАД для федерального правительства, сильных компетенциях концессионера и поддержке синдиката крупнейших банков России – Сбербанка, Газпромбанка и ЕАБР. Группа компаний «Автобан» успешно реализует инвестиционный проект ЦКАД-3 – по прогнозам он будет первым введен в эксплуатацию», - отметил директор по экономическому развитию и привлечению инвестиций ГК «Автобан» Денис Анисимов.

Он уточнил, что у ГК «Автобан» накоплен колоссальный опыт работы по ЦКАД-3, включая проектирование, расчет будущего трафика и нагрузки на объект.

Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области в 50 километрах от МКАД по территории Богородского округа, округа Павловский Посад, Воскресенского и Раменского районов, а также городских округов Электросталь и Домодедово.

Общая протяженность ЦКАД-4 составляет 96,8 километра. При строительстве участка будет возведено 42 путепровода, 14 мостов, пять эстакад, три пешеходных перехода, два скотопрогона и один экодук.

Проект включает в себя шесть транспортных развязок на пересечении с автодорогами М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», ММК, Егорьевским шоссе, дорогой ММК – Чечевилово– МБК и подъездом к аэропорту «Домодедово».