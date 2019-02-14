РИАМО – 14 фев. В Красногорске завершено строительство академии хоккея имени Владимира Петрова, объект оснащен самым современным оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новая ледовая арена возведена в микрорайоне 1 на Лесной улице.

«Двухэтажное здание академии включает два хоккейных льда европейского и канадского стандарта, стационарную и выдвижную трибуны на 1 тысячу и 500 посадочных мест соответственно, два спортзала, музей, пункт проката коньков, магазин атрибутики, медблок, комфортные раздевалки, душевые кабины, современную столовую и спорт-бар. Площадь объекта составляет 12615 квадратных метров», – сказал министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Проект реализован по губернаторской программе «Спорт Подмосковья». Единовременная пропускная способность комплекса составит 170 человек в смену. Ледовый дворец оснащен самым современным оборудованием.

«Академии хоккея присвоено имя легендарного красногорского спортсмена Владимира Петрова. Помимо высших достижений в хоккее, Петрова отличало активное участие в общественно-спортивной жизни города», – уточняется в материале.

Академия хоккея будет открыта 12 часов в сутки.

«Режим работы спортивного зала организуют в шесть смен по полтора часа, а льда – в пять смен по полтора часа», – заключается в сообщении.