РИАМО - 14 фев. Дорожные службы Подмосковья устраняют последствия прошедшего накануне снегопада и гололедицы, всего на трассы и улицы выведено свыше 700 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За прошедшие сутки в Подмосковье выпало 19% от месячной нормы осадков. Величина снежного покрова увеличилась местами по области на 12 сантиметров. Больше всего осадков пришлось на северную и северо-западную часть региона.

«За минувшие сутки на региональной сети автомобильных дорог Подмосковья обработано противогололедными материалами порядка 155 тысяч квадратных метров, очищено от снега 120 тысяч квадратных метров. На участках с высокой интенсивностью движения очистка проезжей части выполнялась в несколько циклов», - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он уточнил, что особое внимание уделяется автодорогам с высокой интенсивностью движения и маршрутам следования общественного транспорта. В работах по зимнему содержанию задействовано свыше 700 единиц техники.

«В утренние часы проводилась обработка песко-соляной смесью тротуаров и остановочных пунктов. В настоящее время работы на социально значимых объектах продолжаются», - отмечается в материале.

По прогнозам синоптиков, днем в четверг ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет от минус 5 до 0 градусов.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры призывает водителей с понимаем относиться к снегоуборочной технике, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах», - заключается в сообщении.