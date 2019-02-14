РИАМО - 14 фев. Порядка 4 тысяч терминалов для оплаты счетов и услуг банковскими картами установили в отделениях «Почты России» Москвы и Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Почта России» и «Почта Банк» завершили основной этап установки терминалов безналичной оплаты в отделениях почтовой связи. 50 тысяч операционных окон «Почты России» по всей стране, 3865 из которых расположены в Москве и области, были оснащены pos-терминалами, благодаря чему у клиентов появилась возможность оплаты почтовых услуг банковскими картами», – говорится в сообщении.

Эквайринговое сопровождение национального почтового оператора осуществляет «Почта Банк». Терминалы установлены практически во всех отделениях почтовой связи по Московскому региону, отвечающих необходимым техническим требованиям.

С помощью банковской карты можно оплатить почтовые услуги, в том числе отправку посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа. Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок, канцелярской продукции, печатной периодики, товаров собственной почтовой розницы.

Для стабильной работы платежных терминалов и банкоматов Почта Банка отделения почтовой связи оснащаются высокоскоростным доступом в Интернет. Терминалы поддерживают техническую возможность совершения платежей с использованием наиболее популярных сервисов бесконтактной оплаты.

«Безналичная оплата услуг стремительно набирает популярность у россиян, поэтому оснащение почтовых отделении платежными терминалами – это важный шаг, направленный на повышение качества клиентского сервиса. Необходимо также отметить социальную значимость проекта. Благодаря ему во многих населенных пунктах возможность оплаты картой появилась впервые», – заявил заместитель гендиректора «Почты России» по финансовому бизнесу Владимир Салахутдинов.

Сегодня терминалы установлены в 37 тысячах отделений почтовой связи по всей России, отвечающих необходимым техническим требованиям. Отделения, еще не оборудованные pos-терминалами, будут оснащаться ими по мере модернизации. Доля безналичных платежей на «Почте России» в 2018 году увеличилась более чем в три раза по сравнению с 2017 годом.

«Дополнительным преимуществом, которое особенно ценят люди старшего возраста, является возможность снять с помощью терминала любую требующуюся в данный момент сумму, в том числе не «круглую», с точностью до копейки. Во многих удаленных населенных пунктах установка платежных терминалов на почте обеспечила приход современной банковской инфраструктуры», – дополнила член правления, операционный директор «Почта Банка» Елена Мохначева.

Сотрудники отделений «Почты России», в которых устанавливаются терминалы, проходят обучение, им рассказывают о том, как пользоваться терминалом, какие услуги доступны с его помощью, включая финансовые. В окнах, где банковские услуги оказывают почтовые сотрудники по агентской схеме, клиенты «Почта Банка» могут снять или внести наличные денежные средства на карту, открыть вклад, погасить кредит.