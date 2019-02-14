РИАМО - 14 фев. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, сколько граждан России зарегистрировано в статусе самозанятых, сообщает Газета.ru.

«В стране 26 тысяч граждан находятся в статусе самозанятых», - сказал Макаров.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого в 2019-2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане проведут эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан. Доходы физлиц от реализации товаров, работ и услуг будут облагаться ежемесячно по ставке 4%, ИП и юрлиц — 6%.

Действие закона будет распространяется на россиян, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. В тексте документа оговаривается, что эксперимент не затрагивает такие категории самозанятых, как нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты. Также под его действие не попадают торговцы подакцизными товарами.

Макаров также предположил, что что за шесть лет налоговым режимом воспользуются 3,2 миллиона человек.