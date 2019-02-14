РИАМО - 14 фев. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные ФКП «Государственный казенный научно-испытательный полигон авиационных систем», в отношении ООО «Ньюснаб» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно представленным сведениям, предприятие заключило с обществом контракт на поставку кабельной продукции.

«В связи с нарушением ООО «Ньюснаб» условий исполнения контракта, ФКП «ГкНИПАС» расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями. На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», – отмечается в материале.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Ньюснаб» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.