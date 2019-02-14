РИАМО - 14 фев. Порядка 100 домов для переселенцев по программе реновации находится в стадии строительства в столице, до конца 2021 года по программе в Москве построят около двух миллионов квадратных метров жилья, сообщил в четверг глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

«С каждым годом объемы строительства жилья по программе реновации будут нарастать. Сейчас в строительстве 96 домов. По итогам этого года мы планируем сдать в эксплуатацию около 300 тысяч квадратных метров жилья. Уже в следующем году объемы ввода реновационного жилья возрастут примерно до 500 тысяч квадратных метров, а в 2021 году - до 1-1,2 миллиона квадратных метров», - сказал Левкин.

Он отметил, что в то же время освобождаются площадки, занимаемые старыми расселенными домами. К настоящему времени уже снесены три дома, и в процессе демонтажа еще четыре дома.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5172 дома. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.