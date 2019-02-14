РИАМО - 14 фев. Прокладка дополнительных проездов и реконструкция улицы Кульнева предусмотрены в рамках проекта развития территории бывшего приборостроительного завода имени В.А. Казакова на западе Москвы, сообщила в четверг руководитель градостроительного бюро MASTER’SPlan Юлия Зубарик.

«Проектом реорганизации бывшего завода имени Казакова предусмотрена реконструкция улицы Кульнева. Также здесь появятся дополнительные пешеходные улицы и внутриквартальные проезды на территории новой застройки, а также надземный пешеходный переход, интегрированный в ландшафт», - сказала Зубарик.

Она отметила, что по проездам будут организованы новые маршруты общественного транспорта и велодорожки. Новая среда будет проницаемой для пешеходов: общественные функции «нанизаны» на устремленную к реке пешеходную зону. При этом перемещаться можно будет как пешком, так и на велосипеде - все функциональные зоны проекта связаны между собой.

По словам главного архитектора проекта Владимира Непорады, проектные решения позволят соединить набережную Москвы-реки с Кутузовским проспектом.

«Сейчас территория завода является буфером, отделяющим реку от городской жизни. Наш проект станет фактически «воротами» к реке», - уточнил Непорада.

На территории бывшего завода появится общественно-жилой комплекс площадью 345 тысяч квадратных метров по проекту японского архитектурного бюро Kengo Kuma & Associates.