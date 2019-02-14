РИАМО - 14 фев. Сведения в отношении ООО «Раса» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку топлива, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ведомство рассмотрело сведения, представленные МБУ «Городское хозяйство» городского округа Красноармейск в отношении ООО «Раса». Учреждение направило в адрес фирмы проект контракта, но в установленный законом срок ООО «Раса» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.
Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении общества подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.
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