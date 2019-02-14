РИАМО - 14 фев. Сведения в отношении ООО «Раса» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на поставку топлива, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МБУ «Городское хозяйство» городского округа Красноармейск в отношении ООО «Раса». Учреждение направило в адрес фирмы проект контракта, но в установленный законом срок ООО «Раса» не представило подписанный электронной цифровой подписью проект контракта и документ об обеспечении его исполнения.

«Учреждению поступило уведомление об уклонении общества от заключения контракта на поставку топлива для нужд МБУ «Городское хозяйство». На заседании комиссии ФАС фирма не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», – говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении общества подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.