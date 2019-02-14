РИАМО - 14 фев. Впервые в России разработаны и утверждены национальные стандарты «зеленого» строительства, первые стандарты посвящены общим положениям, подходам и терминам, что станет основой дальнейшего развития, сообщил в четверг президент НИУ МГСУ (Национального исследовательского Московского государственного строительного университета) Валерий Теличенко.

«Утверждены четыре государственных национальных стандарта. Мы продолжаем работу в этом направлении. В планах на этот год - разработка еще около трех-четырех стандартов. Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных лиц», - сказал Теличенко.

По его словам, первые стандарты посвящены общим положениям, подходам и терминам, что станет основой дальнейшего развития.

«Стандарты были разработаны техническим комитетом ТК 366 «Зеленые технологии среды жизнедеятельности и зеленая инновационная продукция», созданным Росстандартом», - отметил Теличенко.

Он добавил, что в России в настоящее время активно развивается движение в сфере «зеленого» строительства, «зеленых» технологий. Он выразил надежду, что новые стандарты получат широкое распространение.

«Все они добровольного применения, но их применение означает знак качества», - заключил Теличенко.