РИАМО - 14 фев. На сайте Avito выставили на продажу коллекцию раритетных печатных материалов с Децлом, среди них есть фанатские фотографии с концерта рэпера в 2000 году.

Продавец Наталья предлагает поклонникам рэпера купить коллекцию памятных материалов: билет на концерт Децла 2000 года, старый плакат, обложку с голограммой от аудиокассеты с дебютным альбомом исполнителя «Кто? ты», пару вырезок из журнала. Дополнением к набору идут несколько редких фото, сделанных на концерте в начале карьеры Децла.

«Бонус - подарю фотографии с концерта 2000 года, где выступал он (Децл – ред.) и «Легальный бизнес». Концерт проходил в Нижнем Новгороде 23 июля 2000 года в Нагорном дворце спорта», - говорится в объявлении.

Комплект редких материалов обойдется коллекционерам в 3 тысячи рублей.

Децл скончался в ночь на 3 февраля после выступления в ночном клубе Posh в Ижевске. Предварительной причиной смерти артиста названа сердечная патология. Экспертиза не выявила в его крови наркотических веществ. Артиста похоронили 6 февраля в Москве.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился в 1983 году. В 2000 году он выпустил первый альбом «Кто? ты», который стал самым продаваемым в тот год. Наиболее известными песнями Децла стали «Вечеринка», «Слезы», «Кровь моя, кровь».