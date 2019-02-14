РИАМО – 14 фев. Участники бесплатных мастер-классов в Орехово-Зуеве с 18 февраля смогут заняться мозаикой на стекле, сценическим мастерством или ментальной математикой, сообщается на странице «Дом культуры на площади Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем на неделю бесплатных мастер-классов, организованных муниципальным учреждением культуры «ДК на площади Пушкина» и библио-холлом. В программе занятия для детей от 2-3 лет, их родителей и всех желающих», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, за неделю пройдет семь мастер-классов. Они будут посвящены ментальной математике и актерскому мастерству для детей 7-14 лет, комплексному развитию малышей 2-3 лет, подготовке к написанию сочинения в ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, созданию куклы на чайник, мозаики на стекле и праздничной открытки для папы к 23 февраля.

Ознакомиться с подробным расписанием мастер-классов можно на странице «Дом культуры на площади Пушкина» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club121888223.

По сведениям агентства, занятия будут проходить по адресу: город Орехово-Зуево, улица Галочкина, дом №6, библио-холл детской городской библиотеки «Аз-Буки».