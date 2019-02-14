РИАМО – 14 фев. В туалете министерства иностранных дел РФ обнаружили тело мужчины, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Его личность установлена – это сотрудник министерства Олег К.», – отметил источник агентства в МИД.

Он добавил, что на месте происшествия сейчас работает полиция.

«По предварительным данным, смерть не криминальная», – подчеркнул собеседник.

По сведениям ряда СМИ, было обнаружено тело 68-летнего Олега Кривова. Он работал в департаменте МИД, занимающемся проблемами соблюдения правил распространения оружия. Кривов умер из-за скоротечного сердечного приступа.