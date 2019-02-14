РИАМО - 14 фев. Президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф назвал Московскую область одним из лидеров цифровизации в стране и подчеркнул, что опыт региона в данной сфере является самым продвинутым.

«Московская область является также одним из лидеров цифровизации. Мы очень близко работаем с Московской областью, и я не перестаю удивляться, с какой скоростью они вводят все новые и новые сервисы. Начали со строительства и вот через месяц пошли на ЖКХ, потом образование и так далее. Этот опыт очевидно является одним из самых продвинутых опытов в стране», - сказал Греф на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти Московской области уделяют большое внимание цифровизации услуг, которые должны быть понятны и удобны каждому жителю.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.