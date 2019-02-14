РИАМО - 14 фев. Около 80% всех домов программы реновации будут строиться по индивидуальным проектам, а остальные 20% - по индустриальным технологиям, сообщил в четверг глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«По нашим оценкам, около 80% жилья по программе реновации будет построено по индивидуальным проектам, а значит, из монолита. Это будут качественные дома, отвечающие всем требованиям стандартов программы и по квартирографии, и по отделке», - сказал Левкин.

Он добавил, что во многом данное решение связано с особенностями площадок. По его словам, часто новое жилье приходится вписывать в уже сложившиеся кварталы, что дает дополнительный стимул проектировать дома индивидуально.

«Оставшиеся 20% жилья будут построены по индустриальным технологиям, то есть из панелей», - уточнил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5172 дома. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.