РИАМО – 14 фев. До конца 2019 года в Москве планируется утвердить ряд стартовых площадок программы реновации с возможностью строительства на них около 500 тысяч квадратных метров жилья, именно такое количество необходимо для реализации программы в три волны, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Сегодня стартовые площадки есть во всех районах реновации, однако в некоторых районах их не хватает для запуска волны переселения. В связи с этим, мы продолжим работу по подбору стартовых площадок в разных районах города. Всего до конца года планируется утвердить ряд дополнительных площадок с потенциалом строительства около 500 тысяч квадратных метров», – отметил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он дополнил, что такое количество стартовых площадок необходимо для реализации программы в три волны.

«Нам важно подобрать дополнительные площадки, чтобы в каждом районе проводить переселение не более чем в три волны. Это, во-первых, сократит сроки строительства, во-вторых – минимизируем неудобства для самих жителей», – пояснил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что параллельно с этим ведется работа по строительству жилья на этих площадках. Буквально в ближайшие один-два месяца начнется возведение почти 1 миллиона квадратных метров жилья на нескольких площадках.

Так, 13 февраля, было утверждено еще 10 новых стартовых площадок программы реновации с градостроительным потенциалом объемом 138 тысяч квадратных метров. На данный момент в Адресный перечень входят 318 стартовых площадок, на которых можно построить 4,6 миллиона квадратных метров.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5172 дома.