Не у всех в День влюбленных романтический настрой: дедлайны на работе, отсутствие второй половины или просто усталость от длинной зимы – какая уж тут романтика. Даже если первое весеннее солнышко за окном вас не радует, почитайте какую-нибудь светлую или захватывающую историю о любви. РИАМО совместно с сетью книжных «Читай-Город» сделали подборку современных романтических бестселлеров.

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Николя Барро. «Париж – всегда хорошая идея»

Больше всего на свете Розали, хозяйка крохотного магазина открыток в центре Парижа, любила синий цвет. Но ей и в голову не могло прийти, что однажды, вместе с маститым французским писателем, книгами которого она зачитывалась с детства, а также молодым и очень симпатичным американским профессором, она попадет в совершенно невероятную историю, и синий цвет сыграет в ней важную роль. И уж тем более она не могла предположить, что эта история – и скрытая в ней тайна полностью перевернет ее жизнь и сделает самой счастливой девушкой на свете. Впрочем, «весна порой исполняет обещания, которых не сдержала зима».

Лайза Джуэлл. «Встретимся у Ральфа»

«Вечеринка у Ральфа» – дебютный роман Лайзы Джуэлл, который она написала на спор с другом. Книга получилась необычайно цельной и кинематографичной, получила статус бестселлера, а также была объявлена Книгой года в Великобритании. В России вышла в 2018 году. Эта история происходит в типичном доме Лондона. Одну из квартир занимают давние друзья Ральф и Смит, другую – влюбленная пара, Карл и Шевон. Их привычный уклад нарушается, когда расчетливая красотка с верхнего этажа Шери начинает недвусмысленно интересоваться Карлом, а в квартиру к Ральфу и Смиту заселяется новая соседка Джем. Количество недомолвок день за днем нарастает, но никто не готов это признать. Однако скоро соседи соберутся на вечеринке у Ральфа, которая изменит их жизни раз и навсегда.

Сандхья Менон. «Когда Димпл встретила Риши»

«Когда Димпл встретила Риши» – бестселлер New York Times, который входит в список лучших книг 2017 года по версии Amazon и Kirkus Reviews. Роман удостоился восторженных отзывов на порталах Goodreads и Bustle. Димпл – будущая студентка Стэнфорда, которая верит в логику, профессионализм и мечтает стать веб-разработчицей. Риши – безнадежный романтик, живущий мечтами о вечной любви и чуть ли не с детства готовый к серьезным отношениям. Парень влюбляется в Димпл и решает завоевать ее сердце во что бы то ни стало! Но девушку интересует только карьера. Димпл не верит в любовь и считает ее полной глупостью. Но Риши готов доказать ей обратное. Сможет ли каждый из них пожертвовать важной частью своей жизни ради другого и научиться мечтать вместе?

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Анна Гавальда. «Просто вместе»

Молодая талантливая художница Камилла Фок живет в крошечном чулане под крышей роскошного дома с видом на Марсово поле. Утонченная и ранимая, она сомневается в своем призвании, не хочет больше рисовать и работает по ночам уборщицей офисов. Однажды зимним вечером больную от холода и голода девушку находит ее сосед, застенчивый очкарик Филибер. Встревоженный ее состоянием, он уговаривает ее какое-то время пожить вместе с ним и его приятелем Франком – красавцем-поваром, мотоциклистом и хулиганом. Камилла принимает приглашение, и так начинается ее новая странная жизнь и одна из самых трогательных и нежных любовных историй Парижа.

Карен Уайт «Музыка ветра»

Полвека назад в ночном небе над Босфором взорвался пассажирский авиалайнер. Это событие обросло многочисленными слухами, которые даже спустя десятилетия по-прежнему бередят умы местных жителей. Это история о том, как Гиббс Хейвард и жена его покойного брата Мерит оказываются втянуты в необычное расследование, которое напрямую связано с этим давним происшествием. Прошлое и настоящее переплетутся в этой магнетической, почти нуаровой истории, где любовь способна перевернуть жизнь, а эгоизм становится спусковым крючком для цепи роковых, неоднозначных событий.

Маша Трауб. «Любовная аритмия»

Иногда кажется, что жизнь вполне наладилась и даже удалась. Ты — счастливчик, все у тебя замечательно. И вдруг — удар. Ты словно спотыкаешься на ровной дороге и понимаешь, что то, что было раньше, — не настоящая жизнь. Появляется человек, без которого ты задыхаешься, физически не можешь дышать. Будь тебе девятнадцать, у тебя не было бы сомнений в том, что это любовь, что твое счастье продлится вечно. Но тебе почти сорок, и ты больше не веришь в сказки...

Марго Стедман. «Свет в океане»

Эта книга для фанатов одноименного фильма с Майклом Фассбендером и Алисией Викандер, после съемок которого актеры поженились, или для тех, кто не смотрел это кино, но хочет прочитать эту захватывающую драматическую историю. Фильм был номинирован на «Золотого льва» в 2016 году. Том Шербурн – смотритель маяка. Изабель – его молодая жена. На далеком острове они ведут тихую и размеренную жизнь, их единственная мечта – иметь детей. И однажды к берегу прибивает лодку, в которой оказывается новорожденная девочка. Кто она? Есть ли у нее родители? Это подарок судьбы или чья-то трагическая потеря? Немедленно сообщить о ребенке на материк или воспитывать его как собственного – решение, которое предстоит принять Тому и Изабель, цена которого может быть слишком велика…

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Рейнбоу Рауэлл. «Верность»

Это умная и трогательная история о том, как влюбиться в человека, рядом с которым чувствуешь себя собственной улучшенной версией. Даже если этого человека никогда не видел. Бет и Дженнифер работают в газете «Курьер» и знают, что их электронная переписка прочитывается. Но все равно они целыми днями пишут друг другу, перемывают кости друзьям и знакомым, откровенничают о своей личной жизни. Читать чужие письма – служебная обязанность Линкольна, сотрудника отдела Интернет-безопасности. Он должен пресекать любое использование электронной почты в неслужебных целях, однако он не может побороть искушение и следит за перепиской Бет и Дженнифер. Это чтение затягивает его. Но когда Линкольн понимает, что по уши влюбляется в Бет, уже слишком поздно. И что он ей скажет? «Здрасьте, я читаю твою электронную почту, и, кстати, я тебя люблю?» В 2019 году книга впервые вышла на русском языке.

Джоджо Мойес. «До встречи с тобой»

Еще одна известная киноистория, которую хочется перечитывать, когда в жизни не хватает романтики. Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы. Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга.

Сесилия Ахерн. «P.S. Я люблю тебя»

Бестселлер прославленной ирландки Сесилии Ахерн – современная история о том, как любовь оказывается сильнее смерти. Потеряв любимого мужа, 30-летняя Холли Кеннеди впадает в отчаяние, перестает выходить из дома и общаться с людьми. И вдруг получает по почте пакет с письмами: распечатывать их можно лишь по одному в месяц, а написаны они тем самым человеком, расставание с которым приносит ей такие страдания. Оказывается, незадолго до смерти он решил помочь ей жить дальше. Всякий раз она с нетерпением ждет первого числа, чтобы вскрыть очередной конверт и сделать еще один шаг, возвращающий ее к жизни: купить новое платье, принять участие в конкурсе караоке, съездить на море.

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