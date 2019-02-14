РИАМО - 14 фев. Пустующее сегодня здание исторической «Круговой панорамы» на территории ВДНХ планируется отреставрировать, собственник здания обустроит здесь современный аттракцион, сообщила журналистам в четверг сооснователь проектно-конструкторского бюро «М.К. 3» Анастасия Семенченко.

«Мы подготовили проект реконструкции исторического здания «Круговой панорамы», планируется разместить в нем современный аттракцион. Это здание не является памятником, но было принято решение полностью его сохранить, обновив инженерные системы», - сказала Семенченко.

Она добавила, что также будет отремонтирован фасад здания, но надстроек не предполагается. Историческая советская надпись «Кинопанорама», возможно, сохранится на здании.

В 2019 году на ВДНХ после реставрации вновь откроются павильоны «Земледелие», «Металлургия», «Химия», «Вычислительная техника и информатика» и «Стандарты», также в Ландшафтном парке на выставке появится акватический сад и будет создан парк аттракционов.