РИАМО - 14 фев. Мосгордума предложит депутатам городской думы Санкт-Петербурга почтить память умершего певца Сергея Захарова концертом, сообщил РИАМО председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Народный артист России Сергей Захаров скончался в Москве на 69-м году жизни.

«Он был замечательный певец, очень высокопрофессиональный. У него замечательный голос. Я думаю, что мы подскажем нашим питерским коллегам, Захаров был питерцем, чтобы они почтили его память. Я уверен, что союз композиторов должен провести там концерт», - сказал Герасимов.

В 1974 году Захаров получил первую премию Международного конкурса в Болгарии «Золотой Орфей». В этом же году он выиграл первую премию на конкурсе в Германии. В 1975 году артист завоевал награду на Международном конкурсе эстрадной песни в Сопоте.

В 2014 году Захарова удостоили премии РМА за высокохудожественное исполнение вокальных произведений советских и российских композиторов.