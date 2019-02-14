РИАМО - 14 фев. На территории Московской области 15 февраля ожидается сильный ветер, который будет дуть со скоростью до 18 метров в секунду, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 февраля местами в Московской области ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям Подмосковья при сильном ветре закрыть все форточки и окна в доме или в квартире, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод, не пользоваться лифтом.

«Если сильный ветер застал Вас на улице, немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий», - уточняется в материале.

Также спасатели рекомендуют не подходить к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам, держаться подальше от гнилых и старых деревьев.