РИАМО - 14 фев. Сотрудники полиции разыскивают неизвестного, который нанес ножевые ранения мужчине на юго-западе Москвы, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

По его словам, инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова, дом 43, корпус 2. Прибывшие полицейские обнаружили мужчину 1999 года рождения с проникающим колото-резаными ранением груди и живота, а также правого плеча. Его доставили в больницу для оказания медпомощи.

«Установлено, что 12 февраля в период с 18:00 до 20:15 на улице Шверника, дом 1, корпус 2 неизвестный причинил мужчине указанные ранения, после чего скрылся», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители разыскивают злоумышленника, добавил он.