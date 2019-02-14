РИАМО - 14 фев. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, как ведут себя влюбленные россияне, так, в ответ влюбленные ожидают внимания и заботы, сообщает Газета.ru.

Согласно опросу, в настоящее время влюблены 59% россиян, причем среди мужчин этот показатель несколько выше (66%), чем среди женщин (54%).

«Также россияне рассказали об отношении к своим «половинкам»: 15% заботятся о них, 13% уделяют много внимания и дарят подарки, 10% дарят цветы, 8% говорят ласковые слова. При этом мужчины выражают свои чувства при помощи цветов и подарков, а в ответ ожидают признания в любви. Женщины проявляют любовь через заботу и ждут ответного внимания партнера», - говорится в сообщении.

В ответ влюбленные россияне ожидают внимания (22%) и заботы (19%) от партнеров. Кроме того, женщинам больше необходимы забота и внимание.

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